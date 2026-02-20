G.Saray'ın tarihi 5-2'lik Juventus galibiyeti hala tüm dünyada ses getirmeye devam ederken, karşılaşmada özellikle 4 futbolcunun performansı dikkat çekmişti. 2 gol atan Noa Lang'ın yanı sıra 3 golde presi ile katkı veren Osimhen ve 1 gol-1 asist yapan Sara yıldızlaştı. Ancak istatistiklerde görünmeyen bir yıldız daha vardı: Barış Alper Yılmaz. Cambiaso'ya kart aldırıp cezalı duruma düşüren Barış Alper, yerine oyuna giren Cabal'ı ise 22 dakikada oyundan attırdı. Önüne geleni devirip geçti.

Lang'ın golünde şutu çeken, Sanchez'in golünde ise duran topu kazandıran isim olan Barış, İtalyanları da kendisine hayran bıraktı. Güçlü fiziği ve her zaman dikine oynaması ile sahanın en iyilerinden birisi olan ve Serie A'ya çok uygun bir isim olduğunu gösteren Barış şimdiden bir çok takımın transfer listesine girdi. Başta Napoli olmak üzere Avrupa'nın önemli takımları ile ismi anılan milli futbolcu için yönetimin beklentileri de büyük. G.Saray milli yıldızından minimum 50 milyon euro bir gelir bekliyor.

LIVERPOOL'U DA YIKIP GEÇMİŞTİ

Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı, çalışması ve azminin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. RAMS Park'ta sarı-kırmızılı takımın İngiliz devi Liverpool'u da devirdiği mücadelenin tek golünde pay sahibi olmuştu. Osimhen'in gole çevirdiği penaltıyı takıma kazandıran Barış, o gün de Szoboszlai'yi perişan etmişti.