İki futbolcu devam ediyor

FAS'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda G.Saray'ın iki yıldızı grup aşamasını geçerek üst tura kalmayı başardı. İsmail Jakobs'un formasını giydiği Senegal ile turnuvanın favorilerinden Victor Osimhen'li Nijerya yoluna devam ediyor. Lemina'nın formasını giydiği Gabon ise grup aşamasında turnuvaya veda etti.
