En çok limit Cimbom'da

TFF tarafından ikinci transfer ve tescil dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Buna göre harcama limiti en yüksek takım 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu. 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor en yüksek limite sahip ikinci takım olarak öne çıkarken, Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL ve Beşiktaş da 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile ezeli rakiplerini izledi.
