Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 5 yıldızlı şampiyon

5 yıldızlı şampiyon

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Kayserispor’u 3-0 yendi ve sezonun bitimine iki hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde şampiyon oldu. 25’inci kez mutlu sona ulaşan Cimbom 5’inci yıldızı takan da ilk takım unvanını aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
5 yıldızlı şampiyon

Galatasaray, 2022-23 ve 2023-24'ün ardından 2024-25 sezonunu da şampiyon tamamladı. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye de 11 puan fark attı. Teknik direktör Okan Buruk'la üçüncü senesinde üçüncü şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, toplamda ise 25'inci kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray ayrıca bu şampiyonluk sonrasında 5'inci yıldızı da göğsüne taktı.

KRAL VICTOR OSIMHEN OLDU

SARI-kırmızılıların sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen de 26 golle 'Süper Lig'in gol kralı oldu. Bir önceki sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 25 golle büyük pay sahibi olan Mauro İcardi, Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son üç sezonda Fenerbahçe'yi geçerken, Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho'yu da eli boş yolladı.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

2011'DE Lazio'dan gelen Fernando Muslera, 14 yıllık G.Saray macerasını 25'inci şampiyonluğun ardından tamamladı. Kırılmadık rekor bırakmayan ve Galatasaray tarihine ismini altın harflerle yazdıran Uruguaylı eldiven, Cimbom'a veda ederken geride kazanılmış 19 kupa bıraktı. Üç sezon önce Galatasaray'a katılan Dries Mertens de Muslera gibi Galatasaray'a veda eden bir başka isim oldu. Belçikalı futbolu bıraktı. Ailesiyle vakit geçirirken, Muslera, Galatasaray sonrasında Estudiantes'e imza attı ve burada da 2 kupa kazandı.

