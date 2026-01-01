CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray 30 milyon euro gelecek

30 milyon euro gelecek

Galatasaray'da önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, Enerji A.Ş kurup 300 megavat enerji üretmeyi planlıyor. Bu kapsamda G.Saray yönetimi yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
30 milyon euro gelecek
Galatasaray'da önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, Enerji A.Ş kurup 300 megavat enerji üretmeyi planlıyor. Bu kapsamda G.Saray yönetimi yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
