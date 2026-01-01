30 milyon euro gelecek

Galatasaray'da önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, Enerji A.Ş kurup 300 megavat enerji üretmeyi planlıyor. Bu kapsamda G.Saray yönetimi yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
