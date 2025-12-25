İstikrar abidesi Abdülkerim

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi Abdülkerim Bardakcı oldu. Okan Buruk, 26 farklı futbolcuya şans verdi. Ligin ilk yarısındaki 17 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1503 dakika forma giydi. Abdülkerim'i 17 maçta da süre alan Leroy Sane izledi. İlk 11'de 16 kez sahaya çıkan Sane, bin 400 dakika ter döktü.