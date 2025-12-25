Göz kamaştıran Leroy Sane

Sezonun flaş transferi Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de oynanan toplam 23 maçta, takım içinde birçok noktada en yüksek değerlere ulaştı. Dünyaca ünlü futbolcunun öne çıktığı rakamlar: En fazla sprint atan (312 sprint), En çok kilit pas atan (39), En çok şut pası (32), En çok dribbling yapan (87/138), En yüksek sprint mesafesinde koşu (6.038 m), En yüksek hızda koşu mesafesi (18.303 m), En çok hücumda ikili mücadele kazanan (118), En çok ikili mücadeleye giren ikinci (338) ve 6 gol 5 asist.