Eyüp’ten Yusuf Demir takibi

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde kadrodan ayrılması beklenen Yusuf Demir'i Eyüpspor'un istediği belirtildi. Eyüpspor'un kısa sürede Galatasaray ile resmi temaslar kurarak teklifini iletmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin 22 yaşındaki yıldızın gidişine izin verebileceği kaydedildi. Yusuf sezonun ilk yarısında 2 maçta 35 dakika süre alabildi.
