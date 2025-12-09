CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Avrupalı Buruk

Avrupalı Buruk

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 32. Avrupa maçına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı hoca geride kalan 31 maçın 13’ünü kazanırken 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Avrupalı Buruk

Bu sezon Süper Lig'de dörtleme yapmanın planlarını yapan sarı-kırmızılılar bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. G.Saray'ın başına geçtiği günden itibaren bugüne kadar Avrupa kupalarında 31 karşılaşmaya çıkan Okan Buruk, maçların önemli bir kısmını kazanmayı başardı. Geride kalan 31 maçın 13'ünde sahadan zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar rakipleriyle 8 kez yenişemedi. 10 maçta sahadan eli boş ayrılan Cimbom, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Monaco maçıyla zaferlerine bir yenisini daha eklemek isteyen başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftaya 3 galibiyet sıkıştırmayı başardı. 14. sırada bulunan ve ilk 24 takım içerisine girmesine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar bugün kazanması halinde bambaşka planlar yapmaya başlayacak. Okan Buruk da tüm planlarını Fransa deplasmanında 3 puan üzerine kurmuş durumda. Çünkü sarı-kırmızılılar alacağı olası bir 3 puanla büyük bir avantajın sahibi olacak.

1.27 PUAN ORTALAMASI

Galatasaray'ın başında 12'nci kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Okan Buruk, 1.27'lik bir puan ortalaması tutturmayı başardı. Geride kalan 11 mücadelede sarı-kırmızılı takım 14 puan toplarken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Başarılı çalıştırıcı Başakşehir'in başında da Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadı. 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet alan Buruk yönetimindeki Başakşehir, 1 kez rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

