Ziraat Türkiye Kupası
Barış Alper döndü

Barış Alper döndü

Süper Lig'de 10 hafta sonra gol sevinci yaşayan Barış Alper, G.Birliği karşısındaki harika performansıyla eski formuna döndüğünü gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Barış Alper döndü

Sezon başında S.Arabistan'a gerçekleşmeyen transferi ve sonrasındaki performans düşüklüğü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Barış Alper Yılmaz, G.Birliği maçının yıldızı oldu. Süper Lig'de 10 hafta sonra gol sevinci yaşayan milli futbolcu attığı gollerin yanı sıra sergilediği kusursuz performansla da gecenin kahramanı oldu. Karşılaşmada 1 gol atan ve İlkay'a da asist yapan Barış'ın iki şutu ise direkten döndü. Ayrıca sahada ayak basmadık yer bırakmayan Barış, mücadeleye forvette başladı ancak İcardi'nin gelişiyle kanada geçti.

BU SEZON SÜPER LİG'DE 8 GOL KATKISI ÜRETTİ

Birden fazla bölgede forma giyebilmesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un da elini fazlasıyla rahatlatan Barış, G.Birliği maçındaki oyunuyla RAMS Park'ı dolduran 50 bin taraftar tarafından ayakta alkışlandı. Böylece bu sezonki gol ve asist sayısını 4'er yapan milli oyuncu 8 skor katkısı yaratarak takımına önemli bir katkı sağladı. Ancak hepsinden önemlisi tüm taraftarların desteğini alması ve eski formuna dönüşünün sinyallerini vermesi oldu. Barış, İspanya'ya karşı oynanan maçta da parlamıştı.

