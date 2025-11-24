CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Aslan eksik kaldı

Aslan eksik kaldı

Galatasaray'da cezalar ve sakatlıklar büyük boyutlara ulaştı. Sarı-kırmızılılar 7'si sakatlığı bulunan, 3'ü de cezalı olmak üzere toplamda 10 eksik bulunuyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
HER BÖLGEDEN EKSİK VAR

Son yılların en talihsiz sezonunu yaşayan G.Saray'da eksik oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle G.Saray neredeyse yeni bir 11 kuracak duruma geldi. Sarı-kırmızılılarda G.Birliği maçının ardından eksik oyuncu sayısı 10'a yükseldi. Önceki gün oynanan karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Osimhen, Jakobs, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu forma giymemişti. Bu isimlere RAMS Park'taki karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Wilfried Singo da eklendi.

İYİLEŞENLER OLACAK

Böylece sakatlığı bulunan futbolcu sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da formasından uzak kaldı. Bunun üzerine Roland Sallai de kritik F.Bahçe derbisi öncesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşünce toplam 10 isimden uzak kaldı sarı-kırmızılılar... Hemen takım içerisinde arayışlara başlayan teknik direktör Okan Buruk, Gilloise ve F.Bahçe maçları öncesinde bazı oyuncularının iyileşmesiyle en ideal kadroyu oluşturacak.

