Barış Alper şov

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sol elindeki çatlaklara rağmen olağanüstü bir fedakârlık göstererek Gençlerbirliği karşısında santrfor olarak görev yaptı. 25 yaşındaki yıldız, sahada adeta şov yaptı. Barış Alper; attığı golün yanı sıra İlkay Gündoğan'ın golünde yaptığı asist ile takımına katkı sağladı ve taraftarlarından alkış aldı. Genç oyuncunun, iki topu da direkten döndü. Bu sezon 4 gol, 4 asist yapan yıldız oyuncu, ligde tam 10 hafta sonra fileleri havalandırmayı başardı.