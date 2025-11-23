CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Barış Alper şov

Barış Alper şov

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği karşısında müthiş bir performans sergiledi. Milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, 2 şutu da direkten döndü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Barış Alper şov

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sol elindeki çatlaklara rağmen olağanüstü bir fedakârlık göstererek Gençlerbirliği karşısında santrfor olarak görev yaptı. 25 yaşındaki yıldız, sahada adeta şov yaptı. Barış Alper; attığı golün yanı sıra İlkay Gündoğan'ın golünde yaptığı asist ile takımına katkı sağladı ve taraftarlarından alkış aldı. Genç oyuncunun, iki topu da direkten döndü. Bu sezon 4 gol, 4 asist yapan yıldız oyuncu, ligde tam 10 hafta sonra fileleri havalandırmayı başardı.

