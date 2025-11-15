CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray'ı daha ileri taşıyacağım

G.Saray’ı daha ileri taşıyacağım

Menajer George Gardi: Galatasaray taraftarlarına söz verebileceğim şey, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımaya devam edeceğim

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
G.Saray’ı daha ileri taşıyacağım

Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, Sky Almanya'ya konuştu. Gardi şunları söyledi: "Hala yapılacak çok iş olduğunu hissediyorum. Galatasaray taraftarlarına söz verebileceğim şey, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımaya devam edeceğim. Diğer birkaç kulüp de ilgi ve takdirlerini dile getirdiler. Son birkaç yıldır bu kulüp için yaptığım çalışmalar var, ancak projenin henüz bitmediğini hissediyorum.

Birkaç yıl önce Galatasaray'ı belli seviyelere getirmeyi hayal etmiştik ve bu henüz bitmedi. Özellikle Okan Buruk'a saygı duyuyorum ve onu çok beğeniyorum. Ortak hedeflerimiz var. Icardi transferini, vizyoner bir transfer olarak tanımlayabilirim çünkü PSG'de harika bir sezon geçirmiyordu. O bir yıldızdı ama takımda düzenli olarak ilk 11'de oynamıyordu ve kendisine inanan bir takıma ve ortama ihtiyacı vardı. Galatasaray taraftarlarının tutkusu ile kendini ifade edebileceği ortamı buldu."

KULÜP EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR

Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili de açıklamalar yapan Gardi, "Geleceği ise belirsiz. Sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Kulübün onun geleceği için en iyi kararı vereceğinden eminim ve verdikleri karar doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

120 MİLYONU REDDETTİ

Icardi'nin Galatasaray için servet değerinde bir ücreti reddettiğini belirten Gardi, "O çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında, taraftarların sevgisi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yılda 120 milyon euro netin üzerindeki teklifi reddetti ve kulüpte kalmaya karar verdi. Ve o, kulübün son yıllardaki en iyi oyuncularından biriydi, pardon, son dönemdeki en iyi oyuncularından biriydi" dedi.

