Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Galatasaray'dan karşı hamle!

PFDK, Süper Lig'de ve 1. Lig'de bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıklamış ve Galatasaray'dan Eren Elmalı'nın 45 gün, Metehan Baltacı'nın ise 9 ay futboldan men cezası aldığı öğrenilmişti.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar cezaya itirazda bulunacak. Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig'le birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."