Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Galatasaray'dan karşı hamle!

Galatasaray'ın, bahis soruşturması kapsamında ceza alan futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için itirazda bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 17:56 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 18:05
PFDK, Süper Lig'de ve 1. Lig'de bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıklamış ve Galatasaray'dan Eren Elmalı'nın 45 gün, Metehan Baltacı'nın ise 9 ay futboldan men cezası aldığı öğrenilmişti.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar cezaya itirazda bulunacak. Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig'le birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

