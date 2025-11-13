Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Galatasaray'dan karşı hamle!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

PFDK, Süper Lig'de ve 1. Lig'de bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıklamış ve Galatasaray'dan Eren Elmalı'nın 45 gün, Metehan Baltacı'nın ise 9 ay futboldan men cezası aldığı öğrenilmişti.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar cezaya itirazda bulunacak. Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig'le birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."