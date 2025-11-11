Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın başkanı seçildi. Ödülün takdiminin ardından konuşan Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Transfer medyada tartışılmalı. Epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız."

"Bu sene de taraftarlarımızı memnun edeceğiz."

"Lig maratonu, çok uzun bir yol. Elbette ki bu yolu kat ederken bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu her sezon böyle olmuştur. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemedi. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik. Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var, 3 senedir alıştırdık, geçmişten gelen, mayıslar Galatasaray'ın, dolayısıyla hedef mayıs. Taraftarlarımız bu neticeye takılmasın, yol kazasıdır. Hepimiz, bu seneki hedeflere inanıyoruz."

"Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

"Ne yapacağımız belli. Son üç maçı gayet iyi oynadık. Güzel neticeler aldık. Şu anda sıralamada 9'uncuyuz. Hedefimiz ilk 8, ilk 16 içinde olmak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız Türk insanlarını memnun etmek. Üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Tüm gücümüzle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelir mi?"

- "Hedefimiz o. Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle Galatasaray'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etme peşindeyiz. Bunu layıkıyla yapabildiğiniz takdirde sonucu almak mümkün olacak. Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum."

"Galatasaray futbol takımı, 4 senedir gösterdiği yönetim ve performansla başarıyı yakaladı. Kadro yapısı ve yönetimdeki istikrar, bu aldığımız neticelerin göstergesidir. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Taraftarlarımızı memnun edeceğiz. Kupa ve lig şampiyonluğu için son derece kararlıyız."