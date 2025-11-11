CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Özbek, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi çalışmalarıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:55 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 13:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda ara transfer dönemi ve takımın hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Transfer medyada tartışılmalı. Epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız."

"Okan Buruk'tan bir transfer talebi var mı?"

- "Bazı şeyler Okan Hocamızla aramızda. İfade etmek doğru olmaz."

fotomac.com.tr ve aspor.com.tr'ye büyük onur!
REKLAM-İdefix
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi...
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" 13:11
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... 12:58
Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! 12:55
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk... Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk... 12:55
Okan Buruk yılın teknik direktörü seçildi! Okan Buruk yılın teknik direktörü seçildi! 12:12
G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme" G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme" 12:08
Daha Eski
F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! 11:45
Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözler! Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözler! 11:35
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! 11:22
S Sport canlı yayın bilgileri! S Sport canlı yayın bilgileri! 11:06
Hacıosmanoğlu: Ülkemiz sporda devrim yaşadı Hacıosmanoğlu: Ülkemiz sporda devrim yaşadı 10:52
Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür! Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür! 10:44