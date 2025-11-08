CANLI SKOR ANA SAYFA
Rota artık ilk 8

Rota artık ilk 8

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Rota artık ilk 8

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanan yeni formatında mücadele eden ilk Türk takımı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabının ilk yarısını 9. sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ilk 8 barajı 16 puan oldu. Geçen sezon 6, 7 ve 8. sıraları alan takımlar 16'şar puan topladı. 13'er puan alan PSG ile Benfica, play-off'ta seri başı olurken Monaco, Brest ve Feyenoord, seri başı olamayan takımlardı.

İLK 24 ÇOK YAKIN

Devler Ligi'nde ilk 4 maçta 9 puana ulaşan Aslan geçen yılki puan tablosu dikkate alındığında bir galibiyet daha alırsa ilk 24'e yaklaşacak. Cimbom'a, geçen sezonki ilk 8 barajı olan 16 puan için 2 galibiyet, 1 beraberlik yetecek.

SON DAKİKA
