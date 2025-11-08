Asistin ustası

Alman futbolcu Leroy Sane, Galatasaray'da hücumun öne çıkan ismi olarak göze çarpıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 asist yapan dünyaca ünlü futbolcu, en fazla gol pozisyonu oluşturan oyuncular arasında bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcular Devler Ligi'nde 4 maçta 4 kez gol pozisyonu oluşturdu ve öne çıktı.
