Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Yönetim açıkladı! Galatasaray'da flaş Barış Alper gerçeği...

TRANSFER HABERLERİ | Yönetim açıkladı! Galatasaray'da flaş Barış Alper gerçeği...

Galatasaray'da kısa süre önce takımdan ayrılması gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak transferde dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sezon başında astronomik teklif aldığı NEOM SC'ye transfer olmak isteyen ancak yönetimin izin vermemesi nedeniyle takımda kalan milli futbolcu için gelen teklifin 40 milyon Euro olduğu konuşulmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre ancak başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinden gelen haberlere göre; Suudi ekibi, Barış Alper için kulübe yazılı olarak 29 milyon Euro'luk bir öneride bulundu.

Transfer sürecinde idmanlara çıkmayan ve iki maçın kadrosuna alınmayan sarı-kırmızılı oyuncu, yönetime tepkisini sosyal medyada ekran karartarak ortaya koymuştu. Daha sonra ücretine zam yapılan başarılı futbolcu, sözleşmesi revize edilerek takımda kalmıştı.

