TRANSFER HABERLERİ | Yönetim açıkladı! Galatasaray'da flaş Barış Alper gerçeği...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sezon başında astronomik teklif aldığı NEOM SC'ye transfer olmak isteyen ancak yönetimin izin vermemesi nedeniyle takımda kalan milli futbolcu için gelen teklifin 40 milyon Euro olduğu konuşulmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre ancak başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinden gelen haberlere göre; Suudi ekibi, Barış Alper için kulübe yazılı olarak 29 milyon Euro'luk bir öneride bulundu.
Transfer sürecinde idmanlara çıkmayan ve iki maçın kadrosuna alınmayan sarı-kırmızılı oyuncu, yönetime tepkisini sosyal medyada ekran karartarak ortaya koymuştu. Daha sonra ücretine zam yapılan başarılı futbolcu, sözleşmesi revize edilerek takımda kalmıştı.
