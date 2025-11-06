Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Tarihinin en iyi kadrolarından birisini oluşturan G.Saray, bunu bir adım ileriye taşımak için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon da transfer gündemine gelen Atalanta forması giyen Ademola Lookman için ocak ayında yeniden harekete geçilecek. Eğer sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başarırsa Başkan Dursun Özbek, Lookman transferi ile bizzat ilgilenecek. Çilek transferi olarak 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu kadroya kazandırmak isteyen Başkan Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a Lookman'ı hediye etmek istiyor.

40 MİLYONA DÜŞTÜ Atalanta'da fazla forma şansı giyemediği için İtalyan ekibi Lookman'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Sezon başında da Galatasaray'ın teklifte bulunduğu oyuncu için Atalanta o dönemde 60 milyon euro talep etmişti. Bu bedele Lookman'a alıcı bulamayan İtalyanlar fiyatı 40 milyona kadar düşürdü. Barış Alper Yılmaz gitse de gitmese de 28 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar, transfer için tüm şartlarını zorlayacak. Başkan Özbek özel olarak transferle ilgilenecek.