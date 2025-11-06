CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman için Victor Osimhen de devreye girecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

Tarihinin en iyi kadrolarından birisini oluşturan G.Saray, bunu bir adım ileriye taşımak için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon da transfer gündemine gelen Atalanta forması giyen Ademola Lookman için ocak ayında yeniden harekete geçilecek. Eğer sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başarırsa Başkan Dursun Özbek, Lookman transferi ile bizzat ilgilenecek. Çilek transferi olarak 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu kadroya kazandırmak isteyen Başkan Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a Lookman'ı hediye etmek istiyor.

Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

40 MİLYONA DÜŞTÜ

Atalanta'da fazla forma şansı giyemediği için İtalyan ekibi Lookman'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Sezon başında da Galatasaray'ın teklifte bulunduğu oyuncu için Atalanta o dönemde 60 milyon euro talep etmişti. Bu bedele Lookman'a alıcı bulamayan İtalyanlar fiyatı 40 milyona kadar düşürdü. Barış Alper Yılmaz gitse de gitmese de 28 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar, transfer için tüm şartlarını zorlayacak. Başkan Özbek özel olarak transferle ilgilenecek.

Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

GEMİLERİ YAKTI

Atalanta'da yaşadığı sorunların ardından formasını kaybeden Lookman, ligde sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi. 369 dakika sahada kalabilen Nijeryalı oyuncu 1 gol atabildi. Geçen sezondan itibaren kafasında Atalanta'yı bitiren ve ayrılmak istediğini İtalyan ekibine de bildiren 28 yaşındaki oyuncu, gemileri yakmış durumda.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Sarı-kırmızılı takımın süper yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Lookman için yönetime kefil oldu. Hem milli takımda hem de özel hayatında Lookman ile görüşen ve G.Saray hakkında çok olumlu şeyler anlatan Osimhen, bu transferde önemli bir pay sahibi olacağa benziyor.

Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı

TAM BİR JOKER

Lookman'ın çok yönlü bir oyuncu olması da teknik direktör Okan Buruk'u çok mutlu ediyor. Forvet, forvet arkası ve iki kanatta da forma giyebilen Lookman, hücumda harika bir joker görevi görüyor.

G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50