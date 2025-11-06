Galatasaray Lookman bombasını patlatacak! Transferde flaş Osimhen detayı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman için Victor Osimhen de devreye girecek. İşte detaylar...
Tarihininen iyi kadrolarından birisini oluşturan G.Saray, bunu bir adım ileriye taşımak için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon da transfer gündemine gelen Atalanta forması giyen Ademola Lookman için ocak ayında yeniden harekete geçilecek. Eğer sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başarırsa Başkan Dursun Özbek, Lookman transferi ile bizzat ilgilenecek. Çilek transferi olarak 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu kadroya kazandırmak isteyen Başkan Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a Lookman'ı hediye etmek istiyor.
40 MİLYONA DÜŞTÜ
Atalanta'da fazla forma şansı giyemediği için İtalyan ekibi Lookman'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Sezon başında da Galatasaray'ın teklifte bulunduğu oyuncu için Atalanta o dönemde 60 milyon euro talep etmişti. Bu bedele Lookman'a alıcı bulamayan İtalyanlar fiyatı 40 milyona kadar düşürdü. Barış Alper Yılmaz gitse de gitmese de 28 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar, transfer için tüm şartlarını zorlayacak. Başkan Özbek özel olarak transferle ilgilenecek.
GEMİLERİ YAKTI
Atalanta'da yaşadığı sorunların ardından formasını kaybeden Lookman, ligde sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi. 369 dakika sahada kalabilen Nijeryalı oyuncu 1 gol atabildi. Geçen sezondan itibaren kafasında Atalanta'yı bitiren ve ayrılmak istediğini İtalyan ekibine de bildiren 28 yaşındaki oyuncu, gemileri yakmış durumda.
Sarı-kırmızılı takımın süper yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Lookman için yönetime kefil oldu. Hem milli takımda hem de özel hayatında Lookman ile görüşen ve G.Saray hakkında çok olumlu şeyler anlatan Osimhen, bu transferde önemli bir pay sahibi olacağa benziyor.
TAM BİR JOKER
Lookman'ın çok yönlü bir oyuncu olması da teknik direktör Okan Buruk'u çok mutlu ediyor. Forvet, forvet arkası ve iki kanatta da forma giyebilen Lookman, hücumda harika bir joker görevi görüyor.