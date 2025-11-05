Liverpool taktiği

Temsilcimiz Galatasaray, Ajax karşısında 3 puan planlarını yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk, Amsterdam'daki önemli müsabakada Liverpool taktiğini kullanmayı düşünüyor. İstanbul'da Liverpool'a karşı gelen 1-0'lık zaferi referans alan teknik heyet, 4-3-2-1 sistemiyle devam edecek. Ajax karşısında Davinson Sanchez stoperde, Mario Lemina da asıl yeri olan ön liberoda görev yapacak. İsmail Jakobs sol bekte Eren Elmalı'dan formasını geri alacak. İyileşen Singo da Sallai yerine sağ bekte tercih edilecek. Bu savunma kurgusu, 1-0 kazanılan Liverpool karşılaşmasında da birlikte forma giymişti.