Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Ajax'a konuk olacak Galatasaray, zorlu mücadele öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan yıldız ismin Hollanda deplasmanında takımını yalnız bırakması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:06
Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Yunus Akgün şoku yaşanıyor.

Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

67. dakikada sakatlanarak kenara gelen yıldız oyuncu yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı.

Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Milli oyuncu karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sakatlık durumunu sormasının üzerine, "Bakacağız" yanıtını vermişti.

Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Ajax maçının çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Milli yıldız yaşadığı sakatlık nedeniyle Hollanda deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Yunus'un yerine Sara'nın orta alanda forma giymesi bekleniyor.


