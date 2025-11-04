Galatasaray'a şok haber! Ajax deplasmanında olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Yunus Akgün şoku yaşanıyor. 67. dakikada sakatlanarak kenara gelen yıldız oyuncu yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı. Milli oyuncu karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sakatlık durumunu sormasının üzerine, "Bakacağız" yanıtını vermişti. Ajax maçının çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Milli yıldız yaşadığı sakatlık nedeniyle Hollanda deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Yunus'un yerine Sara'nın orta alanda forma giymesi bekleniyor. Bu sezon 13 maçta forma giyen Yunus Akgün 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.