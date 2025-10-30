Kemerburgaz'da kutlama

Sarı-kırmızılı takımda bir günlük iznin ardından Trabzonspor derbisinin hazırlıkları kaldığı yerden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalara start veren sarı-kırmızılılarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dev bir Türk Bayrağı açılarak kutlandı.
