Haberler Galatasaray Hedef 3 puan

Hedef 3 puan

Galatasaray’da Okan Buruk ve futbolcular, dev derbide galibiyete odaklandı. Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, 3 puanın önemine vurgu yapıp, “Kazanırsak ciddi bir avantaj sağlarız” dedi

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Hedef 3 puan

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ciddi anlamda etkileyecek dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda ve birebir görüşmelerde oyuncularına 3 puanın önemine anlattı. Ligde ve Avrupa'da iyi ilerlediklerine vurgu yapan Buruk, kritik bir viraja girdiklerinin altını çizdi. OKAN Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda Trabzonspor derbisinde 3 puanın önemine değinerek, "Kazanırsak lig yarışında puan ve psikolojik açıdan avantaj sağlarız. İlk dakikadan son dakikaya kadar motive olmamız gerekiyor. Ligin en formda takımlarından birine karşı oynayacağız. Konsantrasyon çok önemli, taraftarımızın önünde oynayacağız" ifadelerini kullandı.

KASIM AYI YOĞUN

Cimbom, kasım ayında hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıkacak. Sarı-kırmızılar bu akşam 1 Kasım itibarıyla dev derbide Trabzonspor'u ağırlayacak. 5 Kasım Çarşamba da Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanı olacak. 9 Kasım Pazar da ligde Kocaelispor deplasmanına çıkacak Aslan, milli aranın ardından 22 Kasım Cumartesi Gençlerbirliği ve 25 Kasım Salı Union Saint- Gilloise takımlarını ağırlayacak.

