Galatasaray'da Okan Buruk: Sıralama ne olursa olsun...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:36 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:42
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Öncelikle başsağlığı dilekleri... Hikmet Çapanoğlu, Beşiktaş altyapısında çalışıyordu, tanıdığım biriydi. Beşiktaş'ın başı sağ olsun.

Sıralama ne olursa olsun bu bir derbidir. Galatasaray - Trabzonspor maçları hep çekişmeli olmuştur. En yakın takipçimiz. 5 puan var. Yarın bir derbi daha var. Derbi haftasından en karlı çıkan takım olmak istiyoruz. Bunun için iyi hazırlandık. 5. günde oynuyoruz maçı, dinlenme ve hazırlanma şansımız oldu.

Kadroda ceza ve sakatlardan dolayı eksiklerimiz var. Singo'yu bugün kadroya aldık. Çok uzun oynamasa da belli bir bölümde yer alabilecek durumda.

Tercih edebileceğimiz önemli oyuncular var. Başakşehir maçında Kaan'ı stoperde kullandık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldıktan sonra Lemina'nın performansı var. Geçen hafta Lemina'yı stoperde oynattım. Önemli oyuncular ve seçenekler var. Sara'nın form durumu, Torreira dinlenik… O yüzden Lemina'yı stoperde tercih ettik, hızı, kafa topu, sertliği var. Oyun kurulumunda yardımcı olacak.

