Galatasaray 21 galibiyet önde

Galatasaray ile Trabzonspor, bugün 141'inci kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşma oynandı. Bu mücadelelerin 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı. İki takım ligde ise 105. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı. İstanbul'da yapılan 52 lig karşılaşmasında ev sahibi Galatasaray 28, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da mağlup etmeyi başardı.

18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu derbinin ardından ligde çıktığı 18 karşılaşmanın 17'sinden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ VAR

RAMS Park'ta en son geçen sezon Young Boys'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmada hiç mağlup olmadı.

BATAGOV ÖNDE OLAN TARAF

Trabzonspor'un yıldız stoperi Arseniy Batagov, Abdülkerim Bardakcı'dan daha iyi bir grafik ortaya koydu. Batagov, top kazanımı, araya girme, uzaklaştırma, şut engelleme, uzun pas gibi istatistiklerde Galatasaraylı meslektaşının önünde yer aldı.

TORREIRA ILE FOLCARELLI EŞIT

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, Trabzonspor'lu Tim Folcarelli istatistiklerde eşit. 6 kalem baz alındığında Trabzonlu oyuncu, rakip diriplinglere karşı top kazanım, rakip sahada araya girme ve rakip sahada top kazanımında Torreira'nın önünde. Uruguaylı ise; şut pası, 3. bölgeye isabetli pas ve yerde kazanılan ikili mücadelede Trabzonsporlu Folcarelli'den daha iyi.

8 GOLLÜ MAÇ

15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

EN FARKLI SKOR 5-1

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.