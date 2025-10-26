CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Victor Osimhen Okan Buruk'u yakaladı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray’da 43. golünü attı ve sarı-kırmızlıların tarihinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'un gol sayısını yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 19:51
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti. Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.

Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray'da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.

Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.

Penaltı VAR'dan iptal edildi!
Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
