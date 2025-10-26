Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılarda geniş kadroyu teknik direktör Okan Buruk oldukça verimli bir şekilde kullanıyor. Ancak son zamanlarda takımda yaşanan eksikler nedeniyle başarılı çalıştırıcı oyuncularından daha dikkatli olmalarını istiyor.

Sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'nun yanı sıra zorlu Göztepe mücadelesinde babasının rahatsızlığı nedeniyle özel izin verilen Lucas Torreira da olmayacak. Bunun üzerine sarı kırmızılılarda savunmada alarm verilmiş durumda.