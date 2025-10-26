CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Galatasaray'da zorlu Göztepe maçı öncesi savunma alarm verdi. Davinson Sanchez, mücadelede kart görmesi halinde Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılarda geniş kadroyu teknik direktör Okan Buruk oldukça verimli bir şekilde kullanıyor. Ancak son zamanlarda takımda yaşanan eksikler nedeniyle başarılı çalıştırıcı oyuncularından daha dikkatli olmalarını istiyor.

Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'nun yanı sıra zorlu Göztepe mücadelesinde babasının rahatsızlığı nedeniyle özel izin verilen Lucas Torreira da olmayacak. Bunun üzerine sarı kırmızılılarda savunmada alarm verilmiş durumda.

Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Savunmadaki müthiş bir uyum yakalayan Davinson ve Abdülkerim Bardakcı'dan Kolombiyalı oyuncunun 3 sarı kartı bulunuyor. Göztepe maçında kart görmesi halinde Davinson, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan zorlu Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tehlike çanları! Okan Buruk uyardı

Teknik direktör Okan Buruk oyuncusundan da itiraz ya da gereksiz nedenlerde kart görmemesini isterken girilen zorlu viraja dikkat çekti. Singo sakat olduğu için alternatif olarak Kaan Ayhan ve Arda Ünyay bulunuyor.

