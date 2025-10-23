CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Rams kapalı gişe

Rams kapalı gişe

RAMS Park'ta boş koltuk bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo Glimt karşısında G.Saray'a 90 dakika boyunca büyük bir destek verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rams kapalı gişe

G.Saray'ın dün Bodo Glimt ile oynadığı karşılaşmada yine en büyük kozu tribünlerde yer alan ve boş koltuk bırakmayan 50 bin taraftarı oldu. Liverpool karşısındaki taraftarın coşkusu ve yarattığı gürültü tüm dünyada büyük bir yankı uyandırırken, Norveç ekibi Bodo Glimt de tribünlerden çekinerek gelmişti RAMS Park'a... Dün yaratılan atmosfer bir kez daha herkesi kendisine hayran bırakırken, 7'den 70'e tüm taraftar tribünlere akın etti ve tüm biletleri tüketti. 90 dakika boyunca tribünler bir an olsun susmadı.

İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜ

Bodo Glimt topu her ayağına aldığında çılgınca ıslık çalan taraftarlar, yine takımlarının en büyük gücü oldu. Formasını giyen, atkısını takan herkes Şampiyonlar Ligi heyecanını RAMS Park'ta takip etti. Rakibe karşı büyük bir baskı oluşturan tribünler, yine herkesi kendisine hayran bıraktı. 1 senelik aranın ardından yeniden Devler Ligi'nde sahne alan G.Saray'da taraftarlar da özlemin acısını çıkartıyor. Norveç'ten gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

NORVEÇLİLER HAYRAN KALDI

G.Saray taraftarının coşkusu ve yarattığı atmosfer yine rakiplerini kendisine hayran bıraktı. Bodo Glimt ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, her zaman olduğu gibi rakiplerine büyük bir sıkıntı çıkardı. G.Saray taraftarıyla ilk kez karşılaşan Norveçliler de tribünlerde ambiyansa şaşkınlarını gizleyemedi ve hayranlıkla izlediler. Hem futbolcular, hem taraftarlar hem de gazeteciler bu atmosfere tanıklık etti.

SOYKIRIMI DURDUR

G.Saraylı taraftarlar her maç öncesinde olduğu gibi yine Filistin'e destek verdi. Tribünlerde "Soykırımı durdurun" pankartı açıldı.

Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Arda Güler, Kenan Yıldız'ı üzdü! Liverpool 4 maç sonra kazandı | İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
G.Saray'dan evinde dev zafer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tammy döndü Tammy döndü 07:40
G.Saray'dan evinde dev zafer! G.Saray'dan evinde dev zafer! 00:38
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 00:38
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! 00:38
Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! 00:38
Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! 00:38
Daha Eski
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 00:38
G.Saray'ın kasası doldu! G.Saray'ın kasası doldu! 00:38
G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama 00:38
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 00:38
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 00:38
Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! 00:38