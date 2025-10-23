Rams kapalı gişe

G.Saray'ın dün Bodo Glimt ile oynadığı karşılaşmada yine en büyük kozu tribünlerde yer alan ve boş koltuk bırakmayan 50 bin taraftarı oldu. Liverpool karşısındaki taraftarın coşkusu ve yarattığı gürültü tüm dünyada büyük bir yankı uyandırırken, Norveç ekibi Bodo Glimt de tribünlerden çekinerek gelmişti RAMS Park'a... Dün yaratılan atmosfer bir kez daha herkesi kendisine hayran bırakırken, 7'den 70'e tüm taraftar tribünlere akın etti ve tüm biletleri tüketti. 90 dakika boyunca tribünler bir an olsun susmadı.

İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜ

Bodo Glimt topu her ayağına aldığında çılgınca ıslık çalan taraftarlar, yine takımlarının en büyük gücü oldu. Formasını giyen, atkısını takan herkes Şampiyonlar Ligi heyecanını RAMS Park'ta takip etti. Rakibe karşı büyük bir baskı oluşturan tribünler, yine herkesi kendisine hayran bıraktı. 1 senelik aranın ardından yeniden Devler Ligi'nde sahne alan G.Saray'da taraftarlar da özlemin acısını çıkartıyor. Norveç'ten gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

NORVEÇLİLER HAYRAN KALDI

G.Saray taraftarının coşkusu ve yarattığı atmosfer yine rakiplerini kendisine hayran bıraktı. Bodo Glimt ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, her zaman olduğu gibi rakiplerine büyük bir sıkıntı çıkardı. G.Saray taraftarıyla ilk kez karşılaşan Norveçliler de tribünlerde ambiyansa şaşkınlarını gizleyemedi ve hayranlıkla izlediler. Hem futbolcular, hem taraftarlar hem de gazeteciler bu atmosfere tanıklık etti.

SOYKIRIMI DURDUR

G.Saraylı taraftarlar her maç öncesinde olduğu gibi yine Filistin'e destek verdi. Tribünlerde "Soykırımı durdurun" pankartı açıldı.