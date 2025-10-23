Leroy Sane'den resital

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'a transfer olduğunda taraftarı büyük beklentiye sokan ancak ilk aylardaki performansı eleştirilen Leroy Sane, kendini buldu! Başakşehir mücadelesinde attığı iki golle taraftarla arasındaki buzları eriten Alman yıldız, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt mücadelesindeki performansıyla da büyük beğeni topladı.

29 yaşındaki yıldız süper star, sağ kanatta adeta rüzgar gibi esti. Özellikle 42. dakikada topla birlikte yaptığı koşu izleyenleri büyüledi! Bodo'nun direkten dönen topundan sonra topu ceza alanı yan çizgisinden alan Sane, yaklaşık 90 metre topu sürerek Osimhen'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Bu performansına 'Lokomotif' yorumları yapıldı.

LEROY SANE: İYİ İŞ ÇIKARDIK

Leroy Sane maçın ardından şunları söyledi: "Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."