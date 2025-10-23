CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Leroy Sane'den resital

Leroy Sane'den resital

Başakşehir'e attığı 2 golle gönülleri fetheden Alman yıldız, Bodo karşısında da döktürdü. 42'deki 90 metrelik koşusu parmak ısırttı!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Leroy Sane'den resital

Galatasaray'a transfer olduğunda taraftarı büyük beklentiye sokan ancak ilk aylardaki performansı eleştirilen Leroy Sane, kendini buldu! Başakşehir mücadelesinde attığı iki golle taraftarla arasındaki buzları eriten Alman yıldız, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt mücadelesindeki performansıyla da büyük beğeni topladı.

29 yaşındaki yıldız süper star, sağ kanatta adeta rüzgar gibi esti. Özellikle 42. dakikada topla birlikte yaptığı koşu izleyenleri büyüledi! Bodo'nun direkten dönen topundan sonra topu ceza alanı yan çizgisinden alan Sane, yaklaşık 90 metre topu sürerek Osimhen'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Bu performansına 'Lokomotif' yorumları yapıldı.

LEROY SANE: İYİ İŞ ÇIKARDIK

Leroy Sane maçın ardından şunları söyledi: "Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."

