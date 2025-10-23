Avrupa'nın gözü burada

Dünkü karşılaşmaya yabancılar da büyük bir ilgi gösterdiler. RAMS Park'taki G.Saray-Bodo Glimt karşılaşmasına Avrupa'nın çok sayıda önemli takımı scout gönderdi. Başta Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün için tribünden mücadeleyi izleyen Scout ekipleri, Bodo Glimtli oyuncuları da takibe aldı. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın ismi başta İngiliz takımları olmak üzere çok sayıda Avrupa temsilcisi ile anılıyor.