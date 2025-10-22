Aynı konsantrasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, "Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak avantaj olacak" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Çok güçlü bir kadroya sahibiz. Seçim yapmak çok zor. Her oyuncu oynamak istiyor. Sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi olacak" görüşünü belirtti.

ATMOSFER ÇOK ÖNEMLİ

Buruk, "Her maçın hikayesi farklı. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak" yorumunu yaptı. Başarılı hoca, "Bodo/ Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Yükselerek yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak. Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli" ifadelerini kullandı.

SINGO 2 HAFTA YOK

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun son durumunu paylaşan Okan Buruk, "Wilfried Singo'nun sahalara dönmesi için en az iki haftası daha var" bilgisini verdi.