Haberler Galatasaray Galatasaray Bodo/Glimt mesaisini tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 18:51
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dayanıklılık ve çabukluk çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın Bodo/Glimt maçı taktik çalışmasıyla sonlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo antrenmana katılmadı.

Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i konuk edecek.

