Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ayrılığı sonrası Hakim Ziyech sona yaklaştı!

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray'a veda eden Hakim Ziyech, Al-Duhail'in ardından kulüpsüz kaldı. Romen ekibine transferi son anda iptal olan Faslı oyuncunun kariyeri bitme noktasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 12:04
Galatasaray'ın 2023 yılında kiraladığı ve Temmuz 2024'te bonservisini aldığı Hakim Ziyech, sarı kırmızılı forma ile beklenen performansı verememişti.

Faslı oyuncu, Süper Lig ekibindeki sözleşmesinin feshinin ardından Katar ekibi Al-Duhail'e imza atmış ve buradaki yarım sezonluk macerasının ardından kulüpsüz kalmıştı.

Yeni adresini Romanya olarak belirleyen 32 yaşındaki oyuncunun CFR Cluj'a transferi sağlık kontrollerinin ardından iptal edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından kronik diz sakatlığı tespit edilen Ziyech'in bir sezonu tamamlayabilecek kadar stabil bir oyuncu olmadığı not düşüldü.

SON UMUT OCAK AYI

Bu gelişme özellikle dış basında geniş yer tutarken Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde büyük bir Avrupa veya Suudi kulübünün ona ilgi göstermesini beklediği aktarıldı. Öte yandan kariyerinin sonuna gelmiş olabileceği ifadeleri dikkat çekti.

