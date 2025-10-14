Galatasaray'dan ayrılığı sonrası Hakim Ziyech sona yaklaştı!

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray'a veda eden Hakim Ziyech, Al-Duhail'in ardından kulüpsüz kaldı. Romen ekibine transferi son anda iptal olan Faslı oyuncunun kariyeri bitme noktasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Yapılan tetkiklerin ardından kronik diz sakatlığı tespit edilen Ziyech'in bir sezonu tamamlayabilecek kadar stabil bir oyuncu olmadığı not düşüldü.
SON UMUT OCAK AYI
Bu gelişme özellikle dış basında geniş yer tutarken Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde büyük bir Avrupa veya Suudi kulübünün ona ilgi göstermesini beklediği aktarıldı. Öte yandan kariyerinin sonuna gelmiş olabileceği ifadeleri dikkat çekti.