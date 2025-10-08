Sacha Boey Galatasaray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Eberl, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sacha Boey'nin transferine neden izin verilmediğini açıkladı.
"Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında yeni bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi. Artık Sacha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor." dedi.
