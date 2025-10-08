CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sacha Boey Galatasaray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sacha Boey'nin neden transferine izin verilmediğinin ayrıntılarını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 16:40
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Fransız sağ bek Sacha Boey için açıklama yaptı.

Eberl, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sacha Boey'nin transferine neden izin verilmediğini açıkladı.

"Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında yeni bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi. Artık Sacha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor." dedi.

