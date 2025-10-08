GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Okan Buruk'a şaşırtan talep! İlk 11'de oynayabilmek için...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığını atlatmasının ardından yeniden kulübeye dönen Mauro Icardi, yeniden ilk 11'de oynayabilmek adına teknik direktör Okan Buruk ve ekibine sürpriz bir öneride bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 10:50
Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'e alınmayan Mauro Icardi, yedek kalmayı kabullenemedi.

Maç önü ısınma hareketlerini soyunma odasında yapan Icardi, 90 dakikanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak stattan hızlıca ayrılmıştı.

Süper Lig'de 5 gole imzasını koyan Arjantinli santrfor, Osimhen'in takıma dönüşüyle hocasından kesik yedi.

Teknik direktör Okan Buruk'un fizik olarak hâlâ yüzde yüz hazır görmediği tecrübeli yıldızı, hücumda hareketsiz kaldığı gerekçesiyle 11'de yer vermediği öğrenildi.

3-5-2'Yİ ÖNERDİ

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk ile görüşen 32 yaşındaki santrforun, 3-5-2 sisteminin denemesini istediği kaydedildi.

Osimhen'le birlikte çift forvetli düzeni hem kendisi hem de takım için ideal gören yıldız oyuncu, bu düşüncesini teknik heyetle paylaştı.

Üçlü savunmayla çıktığı Alanya deplasmanında rakibine çok fazla pozisyon veren Galatasaray, dörtlü dizilişe döndüğü Liverpool maçında kalesini gole kapatmıştı.

Öte yandan Okan Buruk ise şu an için planlarını hazırladığı ve Arjantinli için kararını verdiği ifade edildi.

Tek forvetli sisteme alışkın durumda olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Osimhen'den yana. Deneyimli çalıştırıcının güncel planlamada Mauro Icardi'yi B planında tuttuğu ortaya çıktı.

