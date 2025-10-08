GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Okan Buruk'a şaşırtan talep! İlk 11'de oynayabilmek için...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığını atlatmasının ardından yeniden kulübeye dönen Mauro Icardi, yeniden ilk 11'de oynayabilmek adına teknik direktör Okan Buruk ve ekibine sürpriz bir öneride bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Üçlü savunmayla çıktığı Alanya deplasmanında rakibine çok fazla pozisyon veren Galatasaray, dörtlü dizilişe döndüğü Liverpool maçında kalesini gole kapatmıştı.
Öte yandan Okan Buruk ise şu an için planlarını hazırladığı ve Arjantinli için kararını verdiği ifade edildi.
Tek forvetli sisteme alışkın durumda olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Osimhen'den yana. Deneyimli çalıştırıcının güncel planlamada Mauro Icardi'yi B planında tuttuğu ortaya çıktı.