Okan Buruk'tan Wilfried Singo açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'nun sakatlığına ve dönüş tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak maça devam edemeyen Fildişi Sahilli oyuncu için, "Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel. Bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Takip edeceğiz. Gün gün takip edeceğiz. Şu anda en az 2 hafta daha olmayacak gibi gözüküyor." dedi.