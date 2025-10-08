TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz stoper!

Süper Lig devlerinden Galatasaray devre arası transfer dönemi için kolları erkenden sıvadı. Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği kulvarlarda rotasyonu güçlü bir kadro kurmak istiyor. Cimbom'un bu doğrultuda İsviçre'den o futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
SüperLig'de yenilgisiz lider devam eden, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool galibiyetiyle ivme yakalayan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden planlarını hazırlıyor. Sezonun ikinci yarısında maç sayısının artacak olmasından dolayı rotasyona önem veren Aslan, savunmaya takviye hedefliyor. Cimbom'da ilk hedef; İsviçre'nin Basel takımında oynayan 21 yaşındaki stoper Jonas Adjetey oldu. Ganalı savunmacıyı yaz transfer döneminde de takip eden sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde hemen harekete geçecek.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK
Wilfried Singo'nun performansından çok memnun kalan ve 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı gibi gelecek vaat eden bir yıldız arayan Cimbom, Adjetey'i yakından izliyor. 21 yaşındaki Ganalı stoper bu sezon Basel'de 9 resmi maça çıkarken 760 dakika süre aldı. Gana Milli Takımı'nda da yer alan Adjetey'in Basel ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Genç oyuncunun yaz dönemindeki ilgiden dolayı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların Basel ile temaslar kurup, önemli mesafe kat etmesi planlanıyor.
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki savunmacı Jonas Adjetey'in piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Basel altyapısından çıkan ve Ağustos 2022'den beri İsviçre ekibinin A takımında oynayan Ganalı futbolcu, daha önce farklı bir kulübe transfer olmadı.
Jonas Adjetey, genel olarak savunmanın merkezinde oynasa da zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor. Ganalı savunmacı ayrıca hem 3'lü savunmada hem de 4'lü savunmada şans bulabiliyor. 21 yaşındaki futbolcu 1.88'lik boyuyla uzun toplara da hakim.