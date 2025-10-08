TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz stoper!

Süper Lig'de yenilgisiz lider devam eden, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool galibiyetiyle ivme yakalayan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden planlarını hazırlıyor. Sezonun ikinci yarısında maç sayısının artacak olmasından dolayı rotasyona önem veren Aslan, savunmaya takviye hedefliyor. Cimbom'da ilk hedef; İsviçre'nin Basel takımında oynayan 21 yaşındaki stoper Jonas Adjetey oldu. Ganalı savunmacıyı yaz transfer döneminde de takip eden sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde hemen harekete geçecek.