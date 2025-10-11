Kerem için FIFA mesajı

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının Hakan Safi tarafından ödenmesine ilişkin soruya yanıt veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu olduğunu söyledi. FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor."