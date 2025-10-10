Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

ORTA SAHAYA ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE Galatasaray'ın ikinci hamlesi ise orta sahaya olacak. Hem 6 hem de 8 numara özelliklerine sahip, iki yönlü bir futbolcu kadroya dahil edilecek. Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması halinde hedefi daha da büyütecek ve üst düzey bir orta saha için girişimlere hız verecek.