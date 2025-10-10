CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi planını belirledi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim, iki bölgeye nokta atışı takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:05
Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

Süper Lig'de 26. şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Şampiyonlar Ligi'nde son 24 takım arasına kalmak isteyen Galatasaray, ocak ayı transfer planını netleştirdi. Yaz döneminde yaptığı dünya yıldızı transferlerinin ardından yönetim, ara transferde de iddialı bir rota çiziyor.

Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

OKAN BURUK'UN RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, iki bölgeye takviye yapmayı planlıyor: sol stoper ve merkez orta saha. Kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, özellikle savunmanın sol tarafında rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

İLK HEDEF: SOL STOPER

Abdülkerim Bardakcı'nın bölgesinde alternatif eksikliğini gidermek isteyen yönetim, ocak ayındaki ilk transferini sol stoper hattına yapmayı planlıyor. Avrupa arenasında mücadele eden takımın yükünü hafifletmek için savunma hattına deneyimli bir isim kazandırılması bekleniyor.

Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

ORTA SAHAYA ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE

Galatasaray'ın ikinci hamlesi ise orta sahaya olacak. Hem 6 hem de 8 numara özelliklerine sahip, iki yönlü bir futbolcu kadroya dahil edilecek. Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması halinde hedefi daha da büyütecek ve üst düzey bir orta saha için girişimlere hız verecek.

Galatasaray’dan ocakta 2 transfer bombası birden! İlk hedef…

TRANSFER STRATEJİSİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ BELİRLEYECEK

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hamlelerinde Şampiyonlar Ligi performansı belirleyici olacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki konumuna göre hedef listesini şekillendirecek ve transfer bütçesini buna göre kullanacak.

