CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zemin yeniden bakıma giriyor

Zemin yeniden bakıma giriyor

Sezon başından itibaren zemini düzeltmek için uğraşan G.Saray'da çalışmalar milli arada yoğunlaşacak. Yabancı profesyonellerden de destek alan sarı-kırmızılılar bu iki haftalık süreçte zemini toparlayıp aralık ayına kadar tamamen hazır hale getirmenin hesaplarını yapmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zemin yeniden bakıma giriyor
Sezon başından itibaren zemini düzeltmek için uğraşan G.Saray'da çalışmalar milli arada yoğunlaşacak. Yabancı profesyonellerden de destek alan sarı-kırmızılılar bu iki haftalık süreçte zemini toparlayıp aralık ayına kadar tamamen hazır hale getirmenin hesaplarını yapmaya başladı.
G.Saray'da İlkay'dan örnek davranış!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
DİĞER
Wilfried Singo sahalardan ne kadar uzak kalacak? Galatasaray, sakatlığı açıkladı...
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik
Icardi hakkında gündem yaratacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:15
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:14
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik 00:07
F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! 00:07
Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! 00:07
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! 00:07
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 00:07
Göz-Göz'de seri sürüyor! Göz-Göz'de seri sürüyor! 00:07
F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! 00:07
Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! 00:07
F.Bahçe'den Ederson açıklaması! F.Bahçe'den Ederson açıklaması! 00:07
Gaziantep FK İstanbul'da kazandı! Gaziantep FK İstanbul'da kazandı! 00:07