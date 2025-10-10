CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen 21 yaşındaki Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

Ara transfer döneminde de hareketli günler geçirmenin planlarını yapan Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı. Orta saha için arayışlarını sürdüren ve Gabriel Sara ile de yollarını ayırma ihtimali bulunan Galatasaray'ın, Gaziantep FK'nın Polonyalı orta sahası Kacper Kozlowski ile ilgilendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

Polonya'da yayın yapan TVP Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncuyu takip ediyor. Geçen yıldan itibaren ilginin olduğu ifade edilirken ara transfer dönemi işaret edildi. Bu sezon da takımının başarısında önemli bir pay sahibi olan Kozlowski şimdiye kadar Süper Lig'in ilk 8 haftasında iki gole imzasını attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

Türkiye'de sadece Galatasaray'ın değil başka takımların da Kozlowski ile ilgilendiği belirtilen haberde, Gaziantep FK'nın ise oyuncusunu satmak istemediği ifade edildi. Listesinde çok sayıda isim bulunan teknik direktör Okan Buruk'un da genç yıldızı beğendiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

Gaziantep'in geçen sezon 200 bin euro karşılığında İngiliz ekibi Brighton'dan renklerine kattığı Kozlowski'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

'OSİMHEN'LE OYNAMAK İSTERİM'

Kozlowski geçen sezon verdiği bir röportajda Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu belirten Polonyalı yıldız, "Victor Osimhen harika bir oyuncu. Üst düzey bir bitirici. İlerde bir gün Osimhen'le beraber oynamak ve çok iyi şeyler yapmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta sahası Süper Lig'den: Kacper Kozlowski!

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

21 yaşında olmasına karşın önemli bir tecrübeye sahip olan Kozlowski'nin kariyerinde 168 maçı var. Bu maçların çoğunda orta saha ve 10 numara oynayan Kozlowski, kanatta da görev aldı. Okan Buruk son dönemlerde çok yönlü oyuncuları tercih ediyor.

