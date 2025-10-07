İlkay Gündoğan paylaşımı

Derbide takımının tek golünü kaydeden İlkay Gündoğan, kısa sürede performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çocukluğundan itibaren G.Saray'a gönül verdiğini her fırsatta dile getiren İlkay'ın bu golünü paylaşan sarıkırmızılılar, X hesabından, "Çocukluk aşkının formasıyla ilk gol" ifadelerini kullandı.
Derbide takımının tek golünü kaydeden İlkay Gündoğan, kısa sürede performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çocukluğundan itibaren G.Saray'a gönül verdiğini her fırsatta dile getiren İlkay'ın bu golünü paylaşan sarıkırmızılılar, X hesabından, "Çocukluk aşkının formasıyla ilk gol" ifadelerini kullandı.