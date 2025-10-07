Liverpool dağıldı

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde devirdiği Liverpool zor günler geçiriyor. Premier Lig'de Crystal Palace yenilgisi ile kötü gidişi başlayan Liverpool, ardından G.Saray'a son olarak da 90+6'da yediği golle Chelsea'ye boyun eğdi. İngiliz ekibinde teknik direktör Arne Slot eleştirilmeye başlandı
