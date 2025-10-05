CANLI SKOR ANA SAYFA
Uğurcan devleşti

Uğurcan devleşti

Galatasaray’ın milli kalecisi, dün Beşiktaş derbisinde tam 4 kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu. Uğurcan ayakta alkışlandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Uğurcan devleşti

Galatasaray'ınbonuslarla birlikte toplam 36 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisindeki performansıyla alkışlandı. Geçen hafta Süper Lig'de Alanyaspor karşısında tam 8 kurtarışla sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık galibiyetinde başrolü oynayan milli eldiven, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında 4 kurtarışla zaferde büyük pay sahibi olmuştu. Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisinde de tam 4 kurtarışa imza atarak Galatasaray'ın ayakta kalmasını sağladı. Deneyimli file bekçisinin özellikle 10. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda şık bir plonjonla topu kornere çelmesi tribünlerin alkışın aldı.

