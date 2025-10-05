Uğurcan devleşti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ınbonuslarla birlikte toplam 36 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisindeki performansıyla alkışlandı. Geçen hafta Süper Lig'de Alanyaspor karşısında tam 8 kurtarışla sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık galibiyetinde başrolü oynayan milli eldiven, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında 4 kurtarışla zaferde büyük pay sahibi olmuştu. Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisinde de tam 4 kurtarışa imza atarak Galatasaray'ın ayakta kalmasını sağladı. Deneyimli file bekçisinin özellikle 10. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda şık bir plonjonla topu kornere çelmesi tribünlerin alkışın aldı.