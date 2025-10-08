Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve PSG'yi solladı

Milli araya 3 ezeli rakibine toplam 20 puan fark atarak lider olarak giren Galatasaray, Süper Lig'deki müthiş performansını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın 15 büyük ligi üzerinden son 20 hafta baz alınarak yapılan puan durumunun da zirvesinde yer alıyor.

İSPANYOL DEVLERİNİ GEÇTİ Ligde son 20 maçından tam 17 galibiyet çıkaran ve yalnızca 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Cimbom tam 53 puan toplamayı başardı. Zirvenin takipçilerinin ise iki İspanyol devinin olması dikkatleri çekiyor.