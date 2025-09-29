İtalyanlar transferi duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için dönüşü olmayan yola girdi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Transfer döneminin son günlerinde Hakan Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunan ancak bunda başarılı olamayan G.Saray, milli yıldızla ilgilenmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarıkırmızılılar ara transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunacak.

Tuttomercato'ya göre Hakan ile İnter arasında geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Sürpriz bir şekilde Milano'ya dönüp takıma katılan Hakan'ın harika bir performans gösterdiği ancak aklının hala Galatasaray'da olduğu iddia edildi.