Haberler Galatasaray İtalyanlar transferi duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için dönüşü olmayan yola girdi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre İnter'de harika bir performans gösteren yıldız oyuncunun aklı Galatasaray'da ve kulübü ile geri dönüşü olmayan bir yola girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Transfer döneminin son günlerinde Hakan Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunan ancak bunda başarılı olamayan G.Saray, milli yıldızla ilgilenmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarıkırmızılılar ara transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunacak.

Tuttomercato'ya göre Hakan ile İnter arasında geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Sürpriz bir şekilde Milano'ya dönüp takıma katılan Hakan'ın harika bir performans gösterdiği ancak aklının hala Galatasaray'da olduğu iddia edildi.

ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPILACAK

Inter'in transfer döneminin son gününde alternatif bir isim bulamayacağı için transferi veto ettiği ve devre arasında transfere sıcak bakabileceği belirtildi. G.Saray'ın da Hakan konusunda ısrarının devam ettiği ancak başka isimlerle de temas halinde bulunduğu ifade edildi. İlkay Gündoğan ile orta alanı güçlendiren sarı-kırmızılılar, Lemina ile Sara'dan istediği verimi alamadığı için ara transfer döneminde orta sahaya bir isim daha almak istiyor. Listenin üst sıralarında bulunan Hakan Çalhanoğlu için ocakta yeniden İnter'in kapısı çalınacak.

LEMINA VE SARA GEÇMİŞİ ARIYOR

Hakan Çalhanoğlu isminin gündemden düşmemesinde orta sahadaki isimlerin sergilediği performansın da etkisi bulunuyor. Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan dışındaki isimlerden beklenen katkıyı elde edemeyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Lemina ile yollarını ayırmayı planlıyor. Gabriel Sara da etkisiz performansını sürdürdüğü içi Hakan ismi gündemden düşmüyor.

