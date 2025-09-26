Wilfred Singo: Geliştirmemiz gerekenler var

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Wilfred Singo, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Singo'nun açıklamaları…

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKENLER VAR"

"Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik."

GALATASARAY'IN GOLÜ HAKKINDA

"Bizim çalışmamızın sonucu. Antrenmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve Icardi attı. Takım için önemliydi. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanacağız."