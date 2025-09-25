CANLI SKOR ANA SAYFA
Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

Sakatlığı sebebiyle bir süredir Galatasaray'da formasından uzak kalan Victor Osimhen hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın o maçta kadroda olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı takımı altüst ederken Nijeryalı yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Ağrılarından kurtulan ve takımla birlikte çalışmalara katılan Osimhen, salı günkü Liverpool karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

Sağlık heyeti ile koordineli bir şekilde çalışan teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu 26 Eylül Cuma günü oynanacak olan Alanyaspor mücadelesine götürecek. Victor Osimhen'in zorlu mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor ancak karşılaşmanın durumuna göre süre alacak.

Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

YENER İNCE TAKİPTE

Böylece Liverpool mücadelesi öncesinde maç kondisyonu kazanacak olan Osimhen'de durum iyiye doğru gidiyor. Henüz tam olarak eski formuna kavuşamasa da Osimhen, Alanya deplasmanında olmayı çok istiyor.

Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

Kulüp doktoru Yener İnce'nin vereceği rapor doğrultusunda Osimhen'in kadroya dahil edilmesi ve ikinci yarıda sahaya çıkması bekleniyor. Her şey yolunda giderse Liverpool önünde ise takımının en önemli gol silahı olarak sahaya çıkacak.

