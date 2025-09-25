Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı takımı altüst ederken Nijeryalı yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Ağrılarından kurtulan ve takımla birlikte çalışmalara katılan Osimhen, salı günkü Liverpool karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.