Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber! O maçta kadroda olacak
Sakatlığı sebebiyle bir süredir Galatasaray'da formasından uzak kalan Victor Osimhen hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın o maçta kadroda olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı takımı altüst ederken Nijeryalı yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Ağrılarından kurtulan ve takımla birlikte çalışmalara katılan Osimhen, salı günkü Liverpool karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
Sağlık heyeti ile koordineli bir şekilde çalışan teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu 26 Eylül Cuma günü oynanacak olan Alanyaspor mücadelesine götürecek. Victor Osimhen'in zorlu mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor ancak karşılaşmanın durumuna göre süre alacak.
YENER İNCE TAKİPTE
Böylece Liverpool mücadelesi öncesinde maç kondisyonu kazanacak olan Osimhen'de durum iyiye doğru gidiyor. Henüz tam olarak eski formuna kavuşamasa da Osimhen, Alanya deplasmanında olmayı çok istiyor.
Kulüp doktoru Yener İnce'nin vereceği rapor doğrultusunda Osimhen'in kadroya dahil edilmesi ve ikinci yarıda sahaya çıkması bekleniyor. Her şey yolunda giderse Liverpool önünde ise takımının en önemli gol silahı olarak sahaya çıkacak.