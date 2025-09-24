Gol makinesi

Mauro İcardi rüzgarı esmeye devam ediyor. Arjantinli forvet, Konyaspor karşısında da ağları havalandırarak gollerini sıralamayı sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından 1 seneye yakın formasından uzak kalan dünyaca ünlü yıldız adeta kaldığı yerden devam ediyor. 2022'den beri Galatasaray'da oynayan İcardi, şampiyonlukları, gol krallığı ve tribünlerdeki enerjisiyle kulüp tarihine geçti. Mauro İcardi, 2022-23 sezonunda transfer olduğu Cimbom'da toplamda 93 resmi maçta forma giydi. Rakip filelere 65 gol bırakan, takım arkadaşlarına da 22 kez asist yapan 32 yaşındaki forvet, tam 87 gole doğrudan etki yaptı. Deneyimli yıldız, bu sürede 3 kez üst üste şampiyonluk yaşarken, 2023-24 sezonunda da gol krallığını aldı. İcardi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da zafer yaşadı.

ŞİMDİDEN ZİRVEDE

Mauro İcardi önemli bir sakatlık geçirmesine sahalara hızlı dönüş yaptı. Halen daha fiziksel olarak eksikleri olan İcardi, Süper Lig'de 5 maçta forma giyerken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız 226 dakika da süre aldı.